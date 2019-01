A Ubisoft új befejezésekkel dobja fel az Assassin's Creed Odyssey új DLC-jét

Nem is olyan régen robbant ki a botrány amiatt, hogy az Assassin's Creed Odyssey Legacy of the Blades DLC-jének aktuális felvonása, a Shadow Heritage során bárhogyan döntött a játékos, a végén elkerülhetetlen volt az írók által megálmodott befejezés.

Természetesen a továbbiakban spoilerekkel folytatjuk: tehát a Shadow Heritage végén főhősünknek gyermeke születik, de abban az esetben is ez a befejezés, ha vagy meleg karakterként tengettük főszereplőnk mindennapjait, vagy szimplán csak egyáltalán nem közeledtünk ahhoz a figurához, akivel a végén közös utódot vállalunk a történet szerint.Erre reagálva a Ubisoft most friss jeleneteket készít a DLC-hez, így. Jelenleg még nem tudni, hogy mikor kerül be, az viszont biztos, hogy a fejlesztők megígérték, a következő "Bloodlines" epizódnál nem követik el ugyanezt a hibát.