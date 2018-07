A Ubisoft történetének legsikeresebb bétájával büszkélkedhet a The Division 2

A Ubisoft aktuális pénzügyi jelentéséhez kapcsolódóan több pár soros bejelentést is kaptunk a franciák részéről, így Yves Guillemot például bejelentette, hogy cégük történetének legsikeresebb bétájával büszkélkedhet a The Division 2

A CEO szerint ugyanis eddig soha nem regisztráltak még annyian és olyan gyorsan egyetlen játékuk bétájára sem, mint most a The Division 2 tesztjére, ami, hiszen a jelentkezők négyszer gyorsabbak voltak, mint az első rész idején.A cég nyilatkozatából hallhattunk továbbá a Skull and Bones-ról is, így kiderült, hogy az E3 után 40 százalékkal nőtt meg a bétára regisztrálók száma, de kaptunk egy csipetnyi friss hírt a For Honor-ról is, lévén az alkotás jelenleg 10 millió játékossal büszkélkedhet.