A Ubisoft több régi játékánál is lekapcsolja a multiplayer módot

Bár jó lenne, ha minden örökké tartana, egyszer azonban sajnos minden véget ér, így most a Ubisoft is közhírré tette, hogy néhány régi játékánál érdemes még utoljára kiélvezni a többjátékos lehetőségeket.

Szeptember 1-től ugyanis a franciák több egykori sikercímük kapcsán is, ezzel egyetemben pedig a kapcsolódó online funkciókat, így például senki sem tud majd DLC-ket és egyéb tartalmakat vásárolni a kijelölt címekhez.Az alábbi listán magad is áttekintheted, hogy mely címeket érint a meghirdetett korlátozás, amihez fontos még hozzátenni, hogy a feldolgozás esetén - mint például az Assassin's Creed 3 - minden marad a régiben, csak az eredeti online szekciója szűnik meg. Lássuk a listát:Anno 2070Assassin's Creed 2Assassin's Creed 3Assassin's Creed BrotherhoodAssassin's Creed Liberation HDAssassin's Creed RevelationsDriver San FranciscoFar Cry 3Ghost Recon Future SoldierPrince of Persia: The Forgotten SandsRayman LegendsSilent Hunter 5Space JunkiesSplinter Cell: BlacklistZombiU