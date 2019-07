A Ubisoft szerint olcsón lehet portolni játékokat Google Stadiára

Nem kerül majd különösebb extra költségekbe a kiadók számára az, ha támogatni szeretnék a Google Stadiát, Yves Guillemot, a Ubisoft vezérigazgatója ugyanis egy interjúban elmondta, hogy a portolási munkálatok egészen olcsón megvalósíthatók.

Bár konkrét árakról a CEO nem beszélt, mint ahogyan az sem derült ki, hogy egyáltalán mit kell portolniuk a Stadián való megjelenésre - hiszen alapvetően a PC-s változatokat streamelik ilyenkor -, mindenesetre Guillemot szavai arra engednek következtetni, hogyEmiatt nagyon jó kapcsolatot is ápolnak a Stadia munkatársaival, és reménykednek abban, hogy ez a közös együttműködés kifizetődő lesz a számukra, ami most éppen el is kel a franciáknak, hiszen a múlt negyedévben közel 10 százalékkal csökkentek a bevételeik, de azért így is befolyt 408 millió dollár a csapathoz.