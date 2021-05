A Ubisoft szerint itt az ideje, hogy több tripla-A free-to-play játékot készítsenek

A Ubisoft legutóbbi próbálkozása a tripla-A kaliberű free-to-play játékok területén nem volt túl rózsás, hiszen a battle royale műfajú Hyper Scape ahogy jött, úgy hasalt is el a már éppen eléggé túlszaturált piacon, viszont úgy fest, ez nem szegte a franciák kedvét.

A legfrissebb bevételi konferenciájuk során elmondták, hogy innentől kezdve nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a free-to-play címekre, amik tripla-A minőségűek lesznek. Frederick Duguet elmondta, hogy a vállalat arra koncentrál, hogy évente 3-4 prémium játékot adjon ki, viszont ez szerintük már "nem megfelelő jelzés" a Ubisoft értékteremtési dinamikájáról.Nemrégiben jelentették be, hogy készülőben van egy ingyenes változat a The Divisionből, úgyhogy várhatóan további nagy franchise-okból is meg fog születni ilyen-olyan free-to-play modellű variáns, bár abban is biztosak lehetünk, hogy ezek tömve lesznek mikrotranzakciókkal.