A Ubisoft Montreal kezébe került a Prince of Persia: The Sands of Time Remake fejlesztése

Jelentős, de reményeink szerint mindenképpen előnyös változás történt a Prince of Persia: The Sands of Time Remake háza táján, lévén kiderült, hogy a korábban kijelölt fejlesztőket menesztették, de nem akárkikért.

Eddig ugyanis úgy volt, hogy a Ubisoft Pune és a Ubisoft Mumbai közös erővel dolgozik majd azon, hogy a legendás Prince of Persia-játék megújulhasson, azonban a két csapat láthatóan nem tudott mit kezdeni a feladattal, hiszen már a megjelenés előtt, az első látnivalók alapján elképesztő gyűlöletkampány indult a két indiai brigád munkája ellen.Alighanem ezért döntött úgy a kiadó, hogy elveszi tőlük a projektet, lévén most kiderült, hogy a Prince of Persia: The Sands of Time Remake , így arra már most mérget vehetünk, hogy a minőség terén nem lesz probléma.