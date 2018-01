A Ubisoft külön figurát készít a Far Cry 5 főellenfelének, The Fathernek

A Ubisoft bejelentette, hogy a magas minőségű figuráiról ismert Ubicollectibles részeként egy újabb Far Cry 5 figurát dobnak piacra márciusban, mely nem mást, mint az alkotás főellenfelét, az Eden's Gate szektavezetőjét ábrázolja.

A The Father névre keresztelt anti-hős - aki- egy 32 centiméteres PVC figurán lesz a gyűjteményünkbe illeszthető, méghozzá külön talpazattal, valamint cserélhető fegyverrel, a kezében lévő puska helyét ugyanis egy jogarral helyettesíthetjük. Far Cry 5 várhatóan március 27-én jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, a kérdéses figura azonban már március 22-től elérhető lesz a Ubisoft Store-ból, vélhetően egészen borsos árcédulával.