A Ubisoft egyelőre nem kommentálja a Far Cry 5 vadnyugati pletykáit

Tegnap a Ubisoft hivatalosan is megerősítette, hogy az elkövetkezendő üzleti esztendő során biztosan megjelenik majd a Far Cry 5 , amiről a befektetők mellett az újságírók is szerettek volna megtudni néhány morzsát Yves Guillemottól.

A cég vezérigazgatója azonban jégcsapként tartotta magát, és semmit sem volt hajlandó elárulni a közelgő alkotásról, ezáltal, de azt megerősítette, hogy nagyon hamar sok-sok információt közölnek majd velünk a Far Cry 5 -ről.A CEO hozzátette még, hogy a kompánia extrémen izgatott a játék miatt, és hisznek abban, hogy az első részletek meggyőzik majd a befektetőket és a rajongókat is az alkotás potenciáljáról. Far Cry 5 -ről egyébiránt bizonyára az idei E3-on hallhatunk majd először, aholegy saját konferenciával.