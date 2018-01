A Ubisoft dátumozta a közeljövő Assassin's Creed Origins DLC-it

A Ubisoft már korábban bejelentette, hogy milyen extra tartalmak érkezhetnek a közeli jövőben az Assassin's Creed Origins-hez, most azonban kiderült, hogy napra pontosan mikor jöhetnek ezek a bővítmények.

A kiadó elsőként a The Hidden Ones DLC-t datálta, ami Sinai Peninsula régiójába vezet majd el minket egy kis mellékszál érdekében, méghozzá extra küllem, mountok, fegyverek és megnövelt szintkorlát társaságában, amint pedig megtudtuk,Ezt követi majd február 20-án az Assassin's Creed Origins érdekességeként megismert The Discover Tour DLC, aminek részeként lehetőségünk lesz konkrétan dokumentumfilmes jelleggel körbejárni egész Egyiptomot, és a sétálgatás során alaposan megismerni a nevezetességeket, valamint az akkori kor építészeti, kulturális és egyéb sajátosságait.Az utolsó dátumozott DLC, és nagyobb kiegészítőként egy újabb sztorival bővíti az alapokat, a főszerepben Théba, az ismert egyiptomi város ősi átkával, amihez ismét kapunk extra fegyvereket, felszereléseket és persze a szintkorlát is növekszik.