A Ubisoft egy trailer társaságában bejelentette, hogy milyen terveik vannak az idei E3 kiállításra nézve, ezáltal megtudtuk, hogy többek között az új Assassin's Creed-játékot biztosan az expón mutatják meg először a rajongóknak - ami nyilván nem túl meglepő.

Magyarul tehát nem lesz előzetes trailer és egyebek, a franciák igazi meglepetést szeretnének - már amennyiben az előzetes szivárgások után ez megvalósítható -, amihez hozzátartozik, hogyA videóból kiderül egyébiránt, hogy az E3 során tartandó Ubisoft konferencián biztosan szerepet kap még a Far Cry 5, a South Park: The Fractured But Whole, az új Just Dance és a The Crew 2 is.

