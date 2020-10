A Ubisoft beismerte a Hyper Scape hanyatlását, újrakeverik a játékot

Talán senkinek nem új infó, hogy a Ubisoft által tető alá hozott battle royale alaposan elhasalt, lévén a Hyper Scape nemhogy a Fortnite-tal, de az Apex Legends-szel és a PUBG-vel sem tudta felvenni a versenyt.

A francia stúdió egy blogposztban ismerte be, hogy a játék ténylegesen elmaradt az elvárásaiktól, ezért némileg felrázzák a mostani alapokat. Élből több gyakorlási lehetőséget kínálnak, valamint diverzebb játékmódokkal is szolgálnak majd a továbbiakban.Sokakat elriaszt, hogy a kezdőkkel nem bánik kesztyűs kézzel a program, mivelhogy, főleg konzolos berkeken belül. Hamarosan például újraélesztési szisztémával és deathmatch-szerű játékmóddal is kiegészítik a palettát, valamint összességében igyekeznek egy teljes újraturmixolással megspékelni az alapokat, hogy feltámasszák a Hyper Scape -et.