Úgy tűnik, hogy újabb potenciális esélyesről hullt le a lepel a The Last of Us televíziós sorozat kapcsán, lévén egy rajongói kérdezz-feleleket követően felmerült a lehetőség, hogy Nikolaj Coster-Waldau lehet a széria Joelje.

Az eset a Redditen történt, ahol a Trónok harcából ismert színészt faggatták a rajongók, valaki pedig egyenesen a hírességnek szegezte a kérdést, miszerint ő lesz-e Joel az HBO által berendelt The Last of Us televíziós sorozatban?Bár Nikolaj megtehette volna, hogy egy határozott nemmel elintézi a válaszadást, ő azonbanazzal, hogy a minap kapta meg a játék második részét, ami nagyon tetszik neki. Hogy ez miféle válasz volt a kérdésre? A rajongók szerint sokat sejtető!