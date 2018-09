A Toy Story és a Jégvarázs birodalmában játszódik az aktuális Kingdom Hearts 3 trailer

A Kingdom Hearts 3 nem úgy fog bevonulni a történelemkönyvekbe, mint a játék, melyből szinte a megjelenésig nem láttunk gameplayt, lévén a kiadó megállás nélkül adja ki az utóbbi időben az újabb és újabb kedvcsinálókat a cucchoz.

Ezúttal a Tokyo Game Show 2018-ról kapott friss előzetest a Square Enix munkája, melyben a Jégvarázs és a Toy Story-ihlette pályarészek kerülnek rivaldafénybe, melyet a PlayStation showján mutattak be, és mi tagadás, továbbra is nagyszerűen fest a népszerű JRPG franchise harmadik felvonása.Körülbelül a 10. perctől indul a tényleges játékmenet,, hogy még az is elgondolkozzon a vásárláson, akit eddig még nem nyűgözött le a korábbi 10-20 gameplay videó. A Kingdom Hearts 3 2019. január 29-én jön Xbox One-ra és PlayStation 4-re.

Nézd nagyban ezt a videót!