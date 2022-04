A Total War: Warhammer és a City of Brass is ingyen letölthető most az Epic Games Store-ról

Ismét duplázott az Epic Games Store, hiszen rögtön két nagyszerű videojátékot is ingyen letölthetővé tettek a rajongók számára, aminek köszönhetően ismét nem kell attól tartanunk, hogy mivel játszunk majd a hétvégén.

Az első cím a sorban a City of Brass , ami az Uppercut Games különleges, kardozós FPS-játéka, ahol minden túlzás nélkül Aladdin és az Ezeregyéjszakai meséi elevenednek meg a szemünk előtt, méghozzá óriási akciók társaságában.Ez azonban még nem minden, hiszen a másik játék egy fokkal azért érdekesebbnek tekinthető, lévén néhány napig a The Creative Assembly nagyszerű stratégiáját, a Total War: Warhammer -t szerezhetik be maguknak szabadon a rajongók. Érdemes tehát most cselekedni, hiszen súlyos ezreseket spórolhatunk!