Két friss kedvcsinálóval lett gazdagabb az A Total War Saga: Thrones of Britannia, avagy a The Creative Assembly népszerű sorozatának legújabb mellékszála, melyben a kelták is képviseltetik majd magukat.

A külön frakcióként érkező Kelta Királyságot Flann Sinna vezeti majd, és a készítők most két látványos kedvcsinálót alkottak meg hozzá, aminek jóvoltából először láthatunk egy csinosan összerakott kis videót, majd egy gyakorlati prezentációt is, melyben a játékmenet kapja a központi szerepet.Ha tetszenek a látottak, az A Total War Saga: Thrones of Britannia várhatóan, méghozzá a Steamen keresztül.

