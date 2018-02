A Sony egy újabb trailerrel lepett meg minket a Shadow of the Colossus felújított, PS4-re érkező változatáról, amelyen ezúttal ennek az időtlen klasszikusnak a hasonló jelzővel illethető története kapta a központi szerepet.

Merthogy a Shadow of the Colossus abban az időben készült, amikor a sztorira még nagy figyelmet szenteltek a készítők, ezáltal nem cél nélkül kapunk hajba a kolosszusokkal, hanem azért, mert egyetlen szerelmünk váratlanul meghalt, ésA Shadow of the Colossus február 6-án jelenik meg PS4-re, és amennyiben a sztori mellett a megszéppült küllemet is szemügyre vennéd, az alábbi trailer tökéletes választás lesz hozzá.

Nézd nagyban ezt a videót!