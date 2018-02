A történetről mesél az Ash of Gods: Redemption legújabb videója

Az AurumDust Studio munkatársai bemutatták az Ash of Gods: Redemption legújabb kedvcsinálóját, aminek részeként a sztoriról és a történetmesélésről osztanak meg velünk minden fontos részletet.

Az eddigi legígéretesebb The Banner Saga-klónként megismert Ash of Gods: Redemption - mely annak idején a Kickstarteren kapott kezdőrúgást -, egy rajzfilmes körítéssel ellátott körökre osztott taktikai szerepjáték lesz, melyben az alábbi videó tanúsága alapján a játékosoknak lehetőségük nyílik nemcsak átélni, hanem irányítani is egy összetett sztorit, ami ráadásul többféle befejezéssel záródhat.Hogy megtetszett az Ash of Gods: Redemption ? Nem csoda, sőt van még egy nagyszerű hírünk hozzá, a játék ugyanisPC-re, PS4-re, Xbox One-ra és mobilokra is.

Nézd nagyban ezt a videót!