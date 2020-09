A Tormented Souls fejlesztői szerint a horrorjátékok élményét is megváltoztatja a DualSense

Bár nem tűnik nagy újdonságnak, mégis egyre több helyről hallani róla, hogy a PS5-tel érkező DualSense kontroller milyen forradalmi átalakulásokkal szolgál majd a játékélmény szempontjából.

Ezt a kijelentést erősítette meg a német Dual Effect Games csapata is, akik egy interjúban nemrégiben arról beszéltek, hogy a PS5 kontrollere az újgenerációs horrorjátékok élményét is alaposan újragondolja majd, ezáltal transzcendensnek nevezték megjelenését a műfajban.A csapat kifejtette például, hogy, így például azt is, hogy egy pókot tartunk a tenyerünkben, amikor egy fejtörőt próbálunk megoldani, emiatt pedig a DualSense használata kifejezetten új élményeket hozhat.