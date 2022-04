A Tomb Raider fejlesztőihez igazolt a Days Gone rendezője

Egy igazi nagyágyút, név szerint Jeff Ross-t sikerült bekebeleznie a napokban a Tomb Raider-sorozatról ismert Crystal Dynamics csapatának, akik nagy boldogan kürtölték világgá, hogy a Days Gone rendezője mostantól az ő soraikat erősíti.

Természetesen maga az érintett is hasonló hangnemben nyilatkozott a váltásról, aki örömmel jelentette be a Twitteren, hogy, mint design direktor, és bár csak ennyit tud mondani az együttműködésről, azonban új projektje kapcsán - ami alighanem a következő Tomb Raider - rendkívül izgatott.Mint ismert, Jeff Ross már 2020-ban távozott a Sony Bend csapatától, közvetlenül azt követően, hogy a Sony úgy határozott, nem engedélyezi a Days Gone folytatását, amit emberünk nagyon szívesen elkészített volna.