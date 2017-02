A többjátékos örömökről szólnak a legfrissebb Nintendo Switch reklámok

A Nintendo újabb rövidke reklámokkal lepett meg minket néhány órával ezelőtt a Switch kapcsán, amivel az volt a céljuk, hogy bemutassák nekünk: a konzol milyen verhetetlen, ha többjátékos örömökről beszélünk.

Ezt pedig rögtön be is bizonyítják nekünk az első trailerrel, amelyben felbukkan többek között a Mario Kart 8 Deluxe és a Just Dance 2017, hogy a második kedvcsináló rögtön rá tudjon kontrázni erre,Nem elfeledni, a Nintendo Switch érkezésére már alig két hetet kell várnunk, ezáltal amennyiben szemeztél már vele korábban is, nézd meg az alábbi kedvcsinálókat, amelyek garantáltan alátámasztják majd döntésedet azzal kapcsolatban, hogy ez a konzol neked bizony kell.

