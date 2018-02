A többjátékos módról szól a legújabb Attack on Titan 2 trailer

A Koei Tecmo ismét megmutatta mozgásban az Attack on Titan 2 -t, aminek köszönhetően most végre a többjátékos móddal is ismerkedhetünk egy kicsikét, ami bár többféle lehetőséget tartogat számunkra, de legfeljebb csak egy kooperatív mókának nevezhetjük.

Amint ugyanis az alábbi videóból is kitűnik, a megjelenéskor még, de arra nem kapunk lehetőséget, hogy átvegyük az irányítást egy óriás felett.Persze a megjelenés után még bármi megeshet, amint ugyanis a trailer is felhívja rá a figyelmünket, a premiert követően még sokkoló játékmódok érkezhetnek, melyek között csak lesz egy olyan is, ami egy Titán irányíthatóságát állítja a középpontba.Az Attack on Titan 2 március 20-án érkezik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.

Nézd nagyban ezt a videót!