A több mint 53 millió PS4 mellé már 400 millió játék is elfogyott!

Habár eddig is tátott szájjal bámultuk, ami a Sony és a PS4 háza táján történik, azonban Kaz Hirai a Taipei Game Show-n újabb elképesztő adatokat közölt velünk a konzolról, így kiderült, hogy nemcsak hardveres, hanem szoftveres tekintetben is főhajtás illeti.

A CEO ugyanis bejelentette, hogy a PS4 eladásai elérték az 53,4 milliós példányszámot, ami mellett Hiroyuki Oda, a Sony Japan menedzsere arról is beszámolt, hogy a konzolra megjelent szoftverek is jól teljesítenek, ezekből ugyanis mármeg maguknak a rajongók.Ez önmagában is egy hihetetlen szám, hiszen azt jelenti, hogymagának a konzol mellé, de még elképesztőbb az adat, ha összevetjük a PS2 és a Nintendo Wii, avagy minden idők két legjobb eladásokat produkáló konzoljának hasonló eredményeivel.Ebből kiderül, hogy, hiszen amikor a PS2 50 millió eladott konzolnál járt, a szoftvereladások 308 milliónál és átlagosan 6,2 megvásárolt játéknál masinánként, míg a Nintendo Wii esetében az értékek ugyan magasabbak voltak, de ennél a mérföldkőnél még ez a gépezet is csak 7,1 eladott videojátéknál ekkor tartott konzolonként.Hogy a PS4 hamarosan minden rekordot megdönt, és a világ legtöbbet eladott konzoljává válik? Ha sem a Nintendo Switch, sem a Project Scoprio nem szabja le az állunkat, akkor a jelek szerint erre minden esélye megvan.