A Tiny Tina's Wonderlands utolsó két karakterosztálya is megmutatkozott

A Tiny Tina's Wonderlands legújabb trailere bemutatja az utolsó két karakterosztályt, amiről még nem volt szó, így a már meglévő Brr-Zerker, Stabbomancer, Clawbringer és Spellshot kasztokhoz csatlakozik a Graveborn és a Spore Warden.

olyan képességekkel bír, amelyek használata a saját életpontjaidba kerül. A Dire Sacrifice az aktuális életerőd 20%-át veszi el, és mágikus sebzést okoz minden közelben lévő ellenségnek, míg a Reaper of Bones folyamatosan elszívja az életerődet, miközben mágikus sebzést és életerősséget ad minden támadáshoz.Eközben aegyfajta távolsági harcos egy gombatárssal, aki mérget köpköd. A Spore Warden íja egyszerre hét lövést tud leadni a Barrage of Arrows segítségével, és van egy Blizzard képessége is, amely három ellenséget kereső fagyciklont idéz meg.

Nézd nagyban ezt a videót!