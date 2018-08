A Timesplitters jogai is a THQ Nordic-nál landoltak

Tovább folytatja a legendás videojátékok jogainak bekebelezését a THQ Nordic, aminek előbb vagy utóbb, de meglesz a pozitív hozadéka, ezáltal a csapat bejelentette, hogy újabb nagy nevek kerültek hozzájuk.

Egészen pontosan két igazi klasszikus, lévén mostantól- melyek közül mindkettőt a brit Free Radical készítette annak idején -, vagy sem.Bár a szerencsétlen Free Radical csapatát a múltban ide-oda dobálták, voltak például a Crytek-nél is, most per pillanat pedig a Deep Silver Dambuster név alatt találkozhatunk velük, de az általuk készített alkotások jogait nem tudták megőrizni, így mostantól a THQ Nordic részéről számíthatunk feldolgozásokra vagy folytatásokra.