A THQ Nordic kihagyja az E3-at, hogy otthon sörözzenek és a foci VB-t nézzék

Talán el sem hittük volna, ha nem a saját szemünkkel látjuk a THQ Nordic hivatalos sajtóközleményét, melyben a kiadó arról jelentett, hogy milyen indokból hagyják ki idén az E3-at.

Bár a csapatnak bőven lenne mit prezentálnia, hiszen ott a Biomutant, a Darksiders 3 és egy halom visszatérő cím, azonban mégis úgy döntöttek, hogy semmit sem fognak mutogatni az expó alkalmából, méghozzá a foci VB miatt, ami idén egybeesik az E3-mal.A THQ Nordic-nál dolgozók ugyanis akkora focirajongók, hogy emiatt. Hogy miért nem söröznek Amerikában? Erre is volt magyarázatuk: az időeltolódás miatt így már reggel el kellene kezdeniük sörözni, azt pedig nem vállalják be, de aggodalomra semmi ok, a gamescom expót és a PAX West-et nem fogják kihagyni!