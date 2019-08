A THQ Nordic bejelentette a Knights of Honor folytatását

Újabb nagyszerű bejelentést hozott a THQ Nordic a gamescom 2019 expón, ahol bejelentették, hogy védőszárnyaik alatt folytatódhat tovább a Knights of Honor című keményvonalas stratégiai játék, méghozzá a Black Sea Games fejlesztésében.

A 2004-es első rész folytatása Knights of Honor II: Sovereign címmel érkezik, és az ígéreteken kívül egyelőre csak egy rendkívül látványos kedvcsináló látott napvilágot hozzá, mely a játékmenetről nem igazán nyilatkozik még, de a kiadó szerint arra így is mérget vehetünk, hogyEnnek megfelelően lesz egy óriási egyjátékos kampány, de nem hiányozhat belőle a többjátékos élmény sem, miközben a Knights of Honor II: Sovereign megjelenésére 2020-ban számíthatunk majd - kizárólag PC-re.

