A Thermaltake bemutatta a View 22 Tempered Glass Edition számítógépházát

Újabb, kifejezetten gamereknek szánt számítógépházat jelentett be a Thermaltake, akik a View 22 Tempered Glass Edition nevet adták esztétikus, edzett üvegű oldallapokkal ellátott, közepes méretű tornyuknak.

Az elegáns előlap alkalmazása mellett a házra jellemző a jó szellőzés, hiszen akár két 14 centis venti tehető fel az előlapra és két darab 12 centis propeller helyezhető el a hátlapra is, de beletehető egy 36 centis radiátor, vagy egy 16 centis CPU hűtő is, miközbenA Thermaltake View 22 Tempered Glass Edition akár négy 2,5 hüvelykes HDD elhelyezését is támogatja, de SSD-ből a megfelelő elrendezés esetén akár hét darabot is beletuszkolhatunk. Megjelenés és árcédula egyelőre ismeretlen!