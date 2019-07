A The Witcher televíziós sorozat alkotója szerint nem állnak neki játékokat adaptálni a jövőben

Egy fecske nem csinál nyarat - nagyjából így jellemezhetnénk a Netflix által berendelt The Witcher televíziós sorozat helyzetét, merthogy Lauren S Hissrich szerint Geralt kalandjai miatt még nem állnak neki futószalagon játékokat adaptálni a jövőben.

A széria alkotója a Comic-Conon beszélt a The Wrap munkatársainak a témában, ezáltal megtudtuk, hogy Laurennek, de abban biztos, hogy nem kezdenek el most ész nélkül videojátékokat sorozattá adaptálni.Sőt mi több, a The Witcher-sorozat esetében is csak az aktuális évadot látja egyelőre, tehát hiába kérdeznék például a hetedik szezonról, egyelőre semmit sem tud mondani erről, de azért vidáman hozzátette, hogy ő is reménykedik abban, hogy Geralt kalandjai kapcsán a Netflix berendeli majd a folytatást.