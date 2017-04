A The Witcher írója szerint a videojáték csak ártott könyvei sikerének

Meglepő és egyben sajnos kiábrándító kijelentést tett a minap egy interjúban Andrzej Sapkowski, a The Witcher-sorozatot ihlető könyvek írója, aki a Waypoint magazin munkatársainak elmondta, hogy a játékadaptáció inkább ártott, mint használt művei népszerűségének.

Az író - aki legutóbb éppen azért sírt , mert túl kevés pénzt húzott le a CD Projekt RED-ről - kiemelte, hogy, hiszen ő tette népszerűvé a játékot, mert regényei angol fordítása már az első The Witcher-játék előtt megjelentek.Itt azonban engedjétek meg, hogy megcáfoljuk a habzó szájú írót, aki eltévedt egy kicsit az évszámokban, a fordítás ugyanis bár lehet, hogy megvolt a fiókjában, de míg az első The Witcher-játék 2006 októberében jelent meg PC-re, addig az első angol nyelvű könyv, avagy a The Last Wish csak egy évvel később került a boltokba.Sapkowski egyébiránt kiemelte az interjúban, hogy szerinte, és úgy hiszi, hogy sokkal többen vannak azok, akik csak azért játszottak a játékkal, mert olvasták a regényeit, és nem azért olvasták a könyveit, mert tetszett nekik a videojáték.Bár azt korábbi nyilatkozatai alapján is sejtettük, hogy Sapkowski csak a pénz miatt adta el a jogokat és nem szereti a videojátékokat, de azt nem gondoltuk volna, hogy ennyire rosszindulatú ember, aki képtelen látni a valóságot.Erre világított rá Dmitry Glukhovsky is, a Metro-sorozatot ihlető könyvek írója, aki szerint Sapkowski teljesen rosszul látja a dolgokat, és, hiszen ő személy szerint csak jót kapott attól, hogy a 4A Games játékot készített a könyvei alapján.