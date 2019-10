A The Walking Dead sztárja a saját karakterével randalírozott a GTA Online-ban

Chandler Riggs számára nem ismeretlen a streamelés világa, hiszen a The Walking Deadben Carl karakterét megformáló színész korábban is közvetítette már az interneten, ahogyan játszik.

Most egy hosszú szünet után visszatért, hogy egy szerepjátékos szerverre tévedjen a Grand Theft Auto Online-ban, az egészben pedig a pláne, hogy, azaz ahogyan megismertük a karakterét a sorozatban. A kötelező kellékek: cowboy sapka és szemfedő.A stream fénypontja egyértelműen az a momentum, amikor is találkozik egy másik streamerrel, Vincent Cyrrel, aki pedig Rick Rhymes-ként játszott - nem kell sokáig tanakodni, hogy rájöjjünk, ez egy egyenes utalás Rick Grimes karakterére a The Walking Deadből, aki pedig Carl apja. Lessétek meg a köztük kialakult jelenetet, egészen egyszerűen zseniális az interakció: