A The Walking Dead Neganjével is bunyózhatunk hamarosan a Tekken 7-ben

Óriási bejelentést tett a Tekken 7 kapcsán a Bandai Namco, az EVO 2018 alkalmából ugyanis bemutatták a játék második szezonját, aminek részeként legalább három új karakter csatlakozik a bunyókhoz, köztük egy óriási meglepetéssel.

Anna Williams és Lei Wulong visszatérésének ugyanis bár nagyon örülünk, hiszen korábbi Tekken-játékokban nagy örömet okoztak már nekünk, azonban az igazi meglepetés, hogy a The Walking Dead-sorozat eddigi legőrültebb és legkegyetlenebb főgonosza, Negan is bekerülhet majd a Tekken 7 -be, vagyis vele szintén lehetőségünk nyílik majd nagy bunyókba keveredni.Bár a beteg elmét sajnos mozgás közben még nem láthattuk, de füttyszavával kísért bejelentését az alábbiakban már bárki megtekintheti - a videó végén láthatjátok -, mely alapján azt feltételezzük, hogy nemcsak a karakter, hanem híres ütője, Lucille sem marad ki a harcokból.

