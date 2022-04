A The Vanishing of Ethan Carter és a Rogue Legacy is ingyen letölthető az Epic Games Store-ról

Ismét két nagyszerű videojátékot tett ingyen letölthetővé néhány nap erejéig az Epic Games Store csapata, amelyekre érdemes lecsapnia azoknak, akik szeretik a rejtélyes sétaszimulátorokat és a roguelite címeket.

Míg ugyanis a Rogue Legacy főként utóbbi élményt erősíti, addig a The Vanishing of Ethan Carter (ez utóbbi nem először ingyenes) - mint az aktuális hét ingyenes címeinek főszereplője egy olyan belső nézetes kalandot tár elénk, ahol főhősünk családjának rejtélyes sorsa után nyomozgatunk majd.Ha ez a duó nem igazán csigázott fel, érdemes lehet jövő héten is visszanézni az Epic Games Store-ra, hiszen, de április 14-ig most a fenti duót szerezhetjük meg ingyen.