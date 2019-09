Az egészen beteg trailerek sorát gyarapítja a legfrissebb The Surge 2 kedvcsináló is, aminek ráadásul a címe roppant találó, hiszen úgy szól: "az vagy, amit megölsz" - valljuk be, kifejezetten hatásos.

A szóban forgó előzetes prezentál mindent, ami miatt a The Surge 2 -t imádni lehet majd: a változatos ellenfelek, a lenyűgöző helyszínek és a jobbnál jobb fegyverek kerülnek terítékre, mindezt korábban még sosem látott jelenetek formájában.Szerencsére már nem is kell olyan túlzottan sokat várnunk, hogy mi magunk is átéljük a gyakorlatban a játék nyújtotta örömöket, hiszen a The Surge 2 premierjét szeptember 24-ére várjuk a PC-PS4-Xbox One trióra.

Nézd nagyban ezt a videót!