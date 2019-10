A The Outer Worlds utolsó előzetese felteszi neked a legfontosabb kérdést

Lassan, de biztosan kezdünk közeledni az Obsidian Entertainment újdonságának megjelenéséhez, hiszen a The Outer Worlds október 25-én teszi tiszteletét PC-n, Xbox One-on és PS4-en.

Ennek apropóján idejekorán megérkezett a legutolsó kedvcsinálóként szolgáló launch trailer, ami egyrészt végigvezet minket az alkotás főbb sajátosságain, másrészt pedig felteszi a legfontosabb kérdést, aminek a filozófiája lényegében az egész sztorit be fogja lengni:Merthogy a döntés teljes mértékben rajtunk fog állni, és ahogyan az el is hangzik, bármi történik a sztori során, az a mi hibánk lesz, ezzel is hangsúlyozva, hogy igen kardinális szerepünk lesz a történet folyamán.

