A The Outer Worlds és a Control is csak Epic Games Store-ra jön megjelenéskor

Újabb címeket zsebelt be az Epic Games Store időleges exkluzivitásra, ugyanis a GDC 2019-en konkrétan 10 címet is bejelentettek, amik a megjelenéskor csak és kizárólag náluk lesznek elérhetőek, köztük meglehetősen ígéretes címekkel.

Persze kisebb alkotásokra is lecsaptak, de néhány igen várós szoftver is csak náluk lesz megtalálható premierkor, például a Spec Ops: The Line fejlesztőinek új munkája, a The Cycle, a The Sinking City, a varázslásra alapuló battle royale, a Spellbreak is hozzájuk került, azonban a két legnagyobb húzónév:! Íme a teljes lista:AfterpartyThe CycleDauntlessIndustries of TitanJourney to the Savage PlanetKinePhoenix PointThe Sinking CitySpellbreakSolar Ash Kingdom