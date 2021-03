Egyre közelebb kerülünk az igazsághoz annak kapcsán, hogy végeredményben mire is számíthatunk az HBO-féle The Last of Us-sorozattól, mivelhogy most Neil Druckmann, az alkotás élén álló fejes, valamint a játéksorozat atyja megerősített egy fontos információt.

A játékok direktora leszögezte : a The Last of Us sorozat első szezonja az első játékot fogja feldolgozni történet szerint, azonban arra már nem tért ki, hogy milyen mértékben lesz hű a játékhoz - ami ugyebár egy igencsak kardinális kérdés.Druckmann azt azért elmondta, hogy mókásnak tartja viszont látni az általa írt dialógokat egy HBO-s szkriptben, azonban úgy érzi, hogy itt-ott még hatásosabbak is a sorok, köszönhetően a ténynek, hogy egy másféle médiumról van szó.