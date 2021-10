A The Last of Us sorozat új forgatási fotóján láthatjuk Pedro Pascalt, mint Joel

Az HBO égisze alatt készülődő élőszereplős The Last of Us sorozatról eddig vajmi kevés látnivalót kaptunk, éppen ezért minden apró hírmorzsára úgy ugrik a közönség, mint gyöngytyúk a takonyra, és ez most sincs másképp.

Pedro Pascal (Joel) on the set today.



???? @KristinRaworth pic.twitter.com/iqk3quLANw — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 13, 2021

Kikerült a főszereplőről, Pedro Pascalról egy forgatási fotó, aki ugyebár a kérdéses alkotásban Joelt fogja megtestesíteni. Láthatjuk rajta Joel jól ismert kabátját is, és az információk szerint- habár utóbbit nem látni sehol.A The Last of Us Updates nevű Twitter csatorna szerint viszont ők látták Ellie színésznőjét, és a hajviselete nagyon hű ahhoz, amit a játékokban láttunk. Remélhetőleg mielőbb kapunk legalább egy teasert!