A játék zeneszerzője szerint nagyon hamar meg fog jelenni a The Last of Us Part 2

Miután ma már kicsit összetört a szívünk Hideo Kojima kijelentése után a Death Stranding megjelenése kapcsán , most kicsit felvillanyozóbb hír is érkezett, lévén Gustavo Santaolalla, a The Last of Us csodálatos melódiáinak megálmodója biztató nyilatkozatot tett.

A zenész Kuvatiban lépett fel, ahol is elhintette, hogy a The Last Of Us Part 2 ". Erről a kijelentésről Redditre felkerült egy videó, alább meg is tekinthetitek.Persze ez alapján még nem számítunk arra, hogy jövő hét hétfőn már írhatjuk a tesztet a játékról, de azért kicsit megerősítette bennünk, hogy még 2019-ben befuthat a Naughty Dog újdonsága, és nem fog átcsúszni a jövő évi felhozatalba.