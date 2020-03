A The Last of Us Part 2 megjelenése után állnak neki a sorozat elkészítésének

Miután nem is olyan rég bombaszerűen jött a hír, hogy tévésorozat érkezik The Last of Us -ból, sokunkban az a kérdés merült fel, hogy mégis mikor nézhetjük meg, hogy mit hegesztett az HBO.

Nos, most Craig Mazin, a Csernobil és most a The Last of Us sorozat készítője megosztotta a Scriptnotes podcastben, hogy várhatóan, ami nem meglepő, lévén Neil Druckmann, az eredeti alkotó is a fedélzeten van, akinek most minden figyelme a hamarosan esedékes második felvonásra koncentrálódik.Hivatalos megjelenési dátummal még csak nagyjából sem dobálózott Mazin, ellenben a szavaiból következtetve vélhetően nem fogjuk 2021 vége előtt látni a szériát, ha belevesszük az előkészületeket, a forgatásokat és az utómunkát.