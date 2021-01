A The Last of Us Part 2 lett a történelem legtöbb díjat bezsebelt videojátéka

Rengeteg rekordot sikerült megdöntenie a Naughty Dog legutóbbi videojátékának, amit mi sem bizonyít jobban más, minthogy a The Last Of Us Part 2 gyakorlatilag minden létező díjat bezsebelt és elhozott a tavalyi évben.

Ennek köszönhetően a történelem legtöbb elismerést kapott videojátéka lett a sorban, ami bőven túlmutatott a The Witcher 3: Wild Hunt eredményein is, márpedig ez nem tekinthető kis teljesítménynek, pláne abban az esetben, ha számszerűsítjük is a dolgot. The Last Of Us Part 2 ugyanis, ami csak minimálisan több a The Witcher 3: Wild Hunt által 2015-ben produkált 260 elismerésnek, azonban a Naughty Dog-hoz kapcsolódó alkotásnak ennyi is elegendő volt a győzelemhez.