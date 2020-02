A The Last of Us Part 2 lett a Naughty Dog első játéka, melyben meztelenség és szexuális tartalmak vannak

A jelek szerint egy minden eddiginél érettebb és felnőttesebb játékot szeretett volna összehozni a Naughty Dog csapata a The Last Of Us Part 2 képében, mely komoly úttörő lehet majd a stúdió korábbi munkái kapcsán is.

Ennek az oka nem más, minthogy megszületett a játék hivatalos korbesorolása, aminek részeként az M/17+ kategóriába helyezték a végeredményt, ami nem meglepő, hiszen korábban már a The Last of Us és a The Last of Us: Left Behind esetében is így volt, azonban a korbesorolás leírása már érdekesebbnek tűnik.Ebből ugyanis megtudjuk, hogy a The Last Of Us Part 2 leginkább azért esett ebbe a kategóriába, mert, amire korábban még nemcsak a sorozat, de a Naughty Dog történetében sem volt példa.