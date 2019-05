A The Last of Us Part 2, a Ghost of Tsushima és a Death Stranding is jönnek PS4-re a Sony szerint

Rengeteg spekuláció látott napvilágot a közelmúltban arról, hogy a Sony ismert exkluzív nagyágyúi azért nem kapnak megjelenési dátumot, mert a japánok már csak az újgenerációs platformra, vagyis PS5-re szeretnék elhozni őket.

Ez a három játék a The Last Of Us Part 2 , a Ghost of Tsushima és a Death Stranding, melyek valóban elég gyanús tevékenységeket folytatnak ezen a téren, de a Sony egy belső céges prezentáción megerősítette, hogy nem kell félniük a rajongóknak,Ez persze nem zárja ki a lehetőségét, hogy a következő generációt a három nagyágyú feldolgozásával indítjuk majd el, hogy a PS5 se szenvedjen a "Remastered" utótagot kapott alkotások hiányától, de ez egyelőre még a jövő zenéje lesz.