A The Elder Scrolls: Legends konzolos megjelenéséről beszélt Pete Hines

Izgalmas részleteket sikerült kiszedniük a Dualshockers magazin munkatársainak Pete Hines-ból, a Bethesda elnökéből azzal kapcsolatban, hogy konzolokra is megjelenhet-e majd a jövőben a The Elder Scolls: Legends vagy sem.

Mint az elnök fogalmazott, minden egyes játékukkal az a céljuk, hogy a lehető legtöbb platformon elérhető legyen, ezáltal láthatták a rajongók, hogy például a Doom, a Skyrim és a Wolfenstein 2 is megjelent Switch-re, ami egy rakás idejükbe került.Hines szerint azonban minél nagyobb a közönség, annál jobb nekik, ezért nem zárkóznak el a The Elder Scrolls: Legends konzolos változatától, de jelenleg annyi problémával kell szembenézniük ezen a téren, hogy ha lesz is ebből valami, az nem a közeli jövőben várható.