Bár sokan nagy összegben mertek volna fogadni arra, hogy a Dreams messze a legtöbbször letöltött videojáték lesz majd február folyamán PS4-en, azonban a Sony bejelentette, hogy szó sincs ilyesmiről.

A Media Molecule határtalan kalandja ugyanis "csak" az ötödik helyen debütált a PlayStation Store adatai szerint, míg az élre a The Division 2 került fel, aminekA dobogós helyek kapcsán egyébiránt a második fokra a GTA 5 kerülhetett fel, míg a harmadik helyezést az NBA 2K20-nak sikerült elérnie, a Dreams elé pedig még a Call of Duty: Modern Warfare ékelődött be.