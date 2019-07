A The Division 2 eddig az idei év legjobban fogyó videojátéka

Friss üzleti jelentéssel rukkolt elő a Ubisoft, amiből az a meglepő tény derült ki, hogy bizony a Massive Entertainmenttel való kollaborációjuk, a The Division 2 az idei év legjobban fogyó videojátéka.

Eme kijelentést az NPD, a GSD, a GFK, és a Famitsu számai alapján tették, valamint a Ubisoft belsős méréseit is hozzácsapták, és voilá:Érdekesség, hogy a megjelenést követően nem sokkal még arról szólt a fáma, hogy konzolon hanyatlanak a játék eladásai, de PC-n egész pofásan pörög, azonban nem kizárt, hogy közre játszott az is, hogy miután az Epic Games Store-ra került a játék, tízszer több eladást produkált a Uplayen.Bárhogyan is, mindenképp óriási eredményről van szó, kíváncsian várjuk, hogy az év végén mi lesz az a cím, ami elmondhatja magáról, hogy az idei esztendő legsikeresebb játéka eladások tekintetében.