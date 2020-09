A The Boys sztárja szerint is tévésorozatra kéne ültetni a Bioshockot

Régóta hallunk már róla, hogy Hollywood szeretné mozgóképre adaptálni a Bioshockot, sőt mi több, egy ideig szó volt róla, hogy Gore Verbinski (A kör, A Karib-tenger kalózai) kapja ezt a megtisztelő feladatot.

Végül minden ilyen törekvés dugába dőlt, és most nem is nagyon tudni, hogy hogy állnak ezek a tervek. Egy biztos: Jack Quaid, aki most a frenetikus The Boys sorozatban játssza a főszereplőt, elmondta , hogy szerinte is tévésorozatra való lenne a Bioshock.Szerinte egy film túl kicsi lenne az adaptációhoz, így a sorozatnak több értelmét látja, illetve ő maga úgy gondolja, hogy, mivel azontúl, hogy az a legsikeresebb a franchise-ban, még a leginkább önállónak is nevezhető a trilógiában.