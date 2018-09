Az inXile Entertainment bemutatta a The Bard's Tale IV: Barrows Deep negyedik fejlesztői naplóját, melynek részeként a legendás szerepjáték feltámadásának kapcsolódó zenéiről hallhatunk egyet és mást.

Lényegében szó szerint, hiszen lehetőségünk nyílik belefülelni abba, hogy milyen nagyszerű dallamok várnak majd ránk a játékban, amit főként folk zenekaroknak és olyan kelta népzenészeknek köszönhetünk majd, mint Ged Grimes és a Simple Minds.Amennyiben te is szeretnél már most belehallgatni a The Bard's Tale IV: Barrows Deep zenéibe, eszedbe se jusson kihagyni, az alábbi videó ugyanis varázslatos dallamokat tár elénk. A játék szeptember 18-án érkezik PC-re, majd később konzolokra is.

