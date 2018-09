A TGS 2018 alkalmából sem maradt trailer nélkül a Devil May Cry 5

Nagyobb pihenő nélkül hajtja tovább a Devil May Cry 5 hype-vonatát a Capcom, mely most egy újabb állomásra érkezett, lévén a TGS 2018 alkalmából egy friss videót kaptunk Dante aktuális kalandjáról.

A felvételen brutális metal zenére láthatjuk zúzni hősünket, de kapunk ízelítőt a sztoriból néhány átvezető révén, sőt Trish és Lady visszatérésének is örülhetünk a gameplay pillanatok mellett, miközben nyugtázhatjuk, hogy megint egy vérbeli Devil May Cry-játék formálódik a háttérben.A kedvcsináló mellett, ezáltal megtudtuk, hogy aki hajlandó egy kicsit többet fizetni Dante új kalandjáért, az több extra Devil Breaker fegyver büszke tulajdonosává válhat, de a korábbi részekből érkezett zenék mellett még alternatív hangokat és élőszereplős átvezetőket is kaphat.Hogy milyen extrák várnak ránk előrendelőként? Többek között alternatív hős színek Nero, Dante, Nico, Lady és Trish számára, egy extra fegyver Nerónak, valamint 100 ezer Red Orb. A Devil May Cry 5 a tervek szerint március 8-án jelenhet majd meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

