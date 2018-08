A tengeri ütközetekről szól a legújabb Assassin's Creed Odyssey gameplay videó

Ismét újabb gameplay felvétellel gyarapodott az Assassin's Creed Odyssey, ezúttal a tengeri összecsapások kerültek a középpontba, melyet nem mellesleg gyönyörűséges 4K felbontásban élvezhetünk.

Ahogy azt már korábban is előszeretettel hangoztatták a fejlesztők,, ami sokkal inkább arra ösztökéli majd a játékost, hogy közelről ostromolja a rivális hajó legénységét.Természetesen továbbra is kizsákmányolhatjuk az elfoglalt hajókat, illetve a videóban részletezik, hogy miként építhetjük ki a legénységünket, és végül is milyen szerepük lesz. Ami pedig elengedhetetlen, hogy bizony ismét rengeteg nóta vár minket, melyet legénységünk fog nekünk énekelni útjaink során, ezzel is megdobva a hangulatot.

