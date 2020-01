A Tekken 7 új funkciója elemzi a meccseinket és tanácsokkal lát el minket

Hamarosan érkezik egy ingyenes frissítés a Tekken 7 -hez, amely leginkább azon játékosok számára kedvezhet majd a későbbiekben, akik nem elégednek meg a tudásukkal, és szeretnének jobb játékossá válni.

A Bandai Namco ugyanis bejelentette, hogy érkezik a My Replay & Tips funkció, ami lényegében azt fogja csinálni, hogy elemzi a mérkőzésünket, majd az alapján tippeket ad nekünk a rendszer, hogy mit csinálhatnánk jobban, miben javulhatnánk, stb.Például, ha a rendszer úgy veszi észre, hogy nem büntettük az ellenfelünket eléggé a küzdelem során, akkor bizony szóvá fogja tenni, de ugyanúgy a pozitívumokat is kiemeli. Sokat nem is kell várni erre, hiszen január 28-án robog be minden platformra, és ahogyan azt említettük: